Le FC Sète engage une valeur sûre du National

À 34 ans, Tony Patrao quitte le Puy Foot, club de National dans lequel il évoluait la saison passée. L'expérimenté buteur s'engage avec le FC Sète, tout juste promu en en troisième division. Il est l'une des premières recrues du club dirigée par Jean-François Gambetti.

Le président, son directeur sportif Sandryk Biton et le coach Nicolas Guibal sont aussi parvenus à attirer Julien Farnabé, attaquant de 26 ans qui jouait à Avranches, en National, et qui avait passé deux saisons à Béziers, entre 2015 et 2017. Autre nouveau visage, celui de Arnold Temanfo (26 ans), milieu défensif et défenseur central, qui arrive de Belgique (RFC Liège). Enfin, Alexis Mané rejoint aussi les rangs du FC Sète. Le milieu de terrain de 23 ans formé à Guingamp évoluait avec la réserve de Nantes depuis deux ans.

D'autres recrues sont attendues, notamment deux défenseurs de couloir, un attaquant et deux milieux de terrain.