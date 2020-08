National : le FC Sète entre en scène avec un déplacement à Saint-Brieuc

Le FC Sète, qui fait son grand retour en National, se déplace au stade Fred-Aubert, ce vendredi, à 20h. Les héraultais vont défier le Stade Briochin, devant au moins 1.500 spectateurs, et vont tenter de démarrer la saison du bon pied, eux qui ont à la fois misé sur une partie de l'effectif devenu champion de N2 (Vincent Pappalardo, Warren Caddy, Ryan Ferhaoui), et sur onze recrues : des jeunes joueurs à fort potentiel (Moussa Kouyate, Kylian Kaiboué, Alexis Mané) mais aussi des joueurs expérimentés et qui connaissent bien ce niveau de compétition (Rafik Bouderbal, Tony Patrao).

Durant la préparation estivale, les hommes de Nicolas Guibal ont notamment battu Toulon (4-2) et Grasse (2-0), avant d'obtenir deux nuls contre Toulouse (3-3) et Montpellier (2-2). Ils pourront, pour ce premier match, compter sur le retour de Steve Solvet, défenseur qui a rejoint le club cet été, et qui avait écarté des terrains ces dernières semaines en raison de soucis de santé.

Selon nos confrères du Telegramme, le Stade Briochin, lui aussi promu (quatre montées en huit ans), a enregistré cet été l'arrivée de six nouveaux joueurs et possède un budget situé autour de 1,8 millions d'euros, contre 1,2 millions la saison passée. Il s'agit d'n des plus petits budgets du championnat, juste devant celui de Sète : 1,6 millions d'euros.

Ce premier match de championnat sera à suivre en direct sur le site internet de la Fédération Française de Football.