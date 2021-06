Le FC Sète maintenu en National 1, sa masse salariale encadrée par la DNCG

Le FC Sète était auditionné par la DNCG, ce mardi. L'autorité financière du foot français a décidé de maintenir le FC Sète en N1 et d'encadrer sa masse salariale. La veille, l'agglomération de Sète avait averti le club qu'elle ne le soutiendrait plus financièrement, au moins momentanément.

Comme la saison passée, du fait de sa promotion, le FC Sète verra sa masse salariale encadrée la saison prochaine. Le club, et c'est la bonne nouvelle, est cependant maintenu en N1 par la DNCG. L'autorité financière du foot français a donc globalement accordé sa confiance aux dirigeants sétois, au moment de rendre sa décision, après une nouvelle audition, ce mardi.

La mairie met la main à la poche, l'agglo se désengage

La veille, la direction du FC Sète avait reçu les courriers tant attendus et réclamés par le gendarme financier. Seulement, le contenu n'était pourtant pas tout à fait celui espéré et aurait pu entraîné des conséquences plus contraignantes. En effet, si la ville a choisi de maintenir sa subvention pour l'association (environ 140.000 euros), l'agglomération a décidé de couper celle destinée à l'équipe première, au moins momentanément, soit près de 450.000 euros.

Motif : des garanties insuffisantes, aux yeux de l'agglo, suite à l'audit réalisé l'hiver dernier par un cabinet indépendant. En outre, l'agglomération n'a pas forcément digéré la tournure des événements lors de la reprise avortée du club par Ludovic Liron. Ce dernier avait été choisi une collectivité qui considère que l'équipe en place n'a rien fait pour faciliter son arrivée et son installation. Qu'elle a, au contraire, mis des bâtons dans les roues du projet porté par l'ancien footballeur professionnel, devenu promoteur immobilier. Ce dont Jean-François Gambetti, actuel président, se défend.

Cependant, l'agglo ne ferme pas complètement la porte. Si elle estime aujourd'hui ne pas posséder tous les documents lui permettant de se positionner de manière définitive, elle n'exclut pas de remettre la main au portefeuille dans un futur proche, à condition que les élus aient été convaincus par le projet et le budget présenté.

Plusieurs clubs dans le même bateau

La DNCG a aussi choisi d'encadrer la masse salariale de Sedan (N2), de Annecy (N1), de Yzeure (D2 féminines), et de Bourges (N2). Elle a par ailleurs prononcé une rétrogradation administrative du Gazelec Ajaccio (N2) en N3.