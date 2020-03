Le FC Sète n'en finit plus de gagner

La prudence est toujours de mise, du côté de Sète, mais comment ne pas croire à une montée en National 1, en fin de saison ? Vainqueurs de Trélissac, en Dordogne, ce samedi, les hommes de Nicolas Guibal ont décroché leur quinzième succès de la saison et comptent désormais onze points de plus que Blois, dauphin, dont la rencontre face à Colomiers a été reportée.

A neuf match du terme et avant la réception de la réserve de Montpellier, le weekend prochain, le FC Sète écrase la concurrence. Des quatre poules de National 2, seul le Sporting Club de Bastia compte plus de victoires (17 contre 15) et seul le CS Sedan totalise moins de défaites(une contre deux). Si Sète parvient à maintenir la cadence, personne ne pourra l'arrêter et l'empêcher de monter en National 1.