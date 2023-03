Le FC Sète placé en redressement judiciaire, les repreneurs ne viendront pas

De gauche à droite, le président Yoni Ragioneri, le manager général Laurent Dechaux et les investisseurs Salem Ahmed Baobaid et Olatunji Olalekan Mayowa lors d'une conférence de presse en février.

L'avenir s'assombrit pour le FC Sète. Le club va être placé en redressement judiciaire la semaine prochaine, a annoncé le président Yoni Ragioneri. Les deux investisseurs émirati et nigérian qui devaient racheter le club n'ont pas honoré leurs promesses. "Ils devaient reprendre la dette de 300.000 euros depuis décembre, mais on n'a plus de nouvelles !", explique Yoni Ragioneri.

Les dirigeants ont puisé dans leurs ressources - des sponsors notamment - pour compenser jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais début février, la situation est devenue intenable : "On a arrêté de verser les salaires des joueurs", explique le président du FC Sète.

Les repreneurs "sont des escrocs"

Pourtant, tout semblait rose pour le club sétois lorsque les deux investisseurs Salem Ahmed Baobaid et Olatunji Olalekan Mayowa ont présenté leur projet à la presse en début d'année . "D'ici cinq à sept ans, si tout va bien, pourquoi pas être capable de remonter en Ligue 2 ?", avait notamment lancé le manager général Laurent Dechaux.

Sauf que depuis, l'homme d'affaires émirati ne donne plus aucun signe de vie, et le repreneur nigérian assure au club être bloqué dans son pays et ne pas pouvoir envoyer l'argent.

"Je me suis fait avoir, j'en assume la responsabilité, reconnaît aujourd'hui Yoni Ragioneri. Mais je veux dire haut et fort que ces gens-là sont des escrocs !"

L'avenir plus incertain que jamais

Le placement en redressement judiciaire, qui devrait intervenir la semaine prochaine, va donc permettre de payer à nouveau les salaires des joueurs. "Sinon, tout allait exploser dans le vestiaire", confie Yoni Ragioneri.

Et la suite ? "On va préparer un plan de remboursement étalé sur 10 ans pour rassurer d'éventuels investisseurs", explique la direction. De nouveaux investisseurs qu'il va falloir trouver assez rapidement, d'ici la fin de la saison. "J'ai des appels tous les jours de gens qui sont intéressés", assure le président.

Mais la situation reste floue. Le club est en effet endetté à hauteur d'un million d'euros.

Dans l'immédiat, les joueurs ont donné leur accord pour continuer à jouer. Le FC Sète affrontera donc bien Fréjus Saint-Raphaël ce samedi à 18h. Les Sétois pointent à la dernière place du classement de National 2 et "vont descendre", reconnaît Yoni Ragioneri.

Pour ce qui est de l'association, qui s'occupe notamment des jeunes, la mairie va prendre en charge les salaires des éducateurs pour assurer la continuité de leurs activités.