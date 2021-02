Le FC Sète pourrait finalement accueillir le Variétés Club de France au mois de mai

Alors qu'il aurait dû initialement avoir lieu au mois de novembre, le match entre le FC Sète et le Variétés Club de France pourrait finalement se tenir au mois de mai prochain. Des discussions sont en cours entre les dirigeants du club, les autorités locales et le gouvernement.

Le Variétés Club de France et ses anciennes stars du football pourraient venir affronter les anciens du FC Sète et de son partenaire, le MHSC, au mois de mai prochain. Le match de gala, prévu initialement au mois de novembre, avait été reporté en raison de la pandémie de coronavirus.

Des négociations sont en cours afin de définir une date et les conditions pour la tenue de ce match. À l'heure qu'il est, rien n'est arrêté et il ne s'agit que d'une idée, mais la ministre des sports Roxana Maracineanu et le ministre de la Santé Olivier Veran envisageraient, selon nos informations, d'assister à cette rencontre, qui pourrait d'ailleurs marquer le coup d'envoi du retour du public dans les enceintes sportives.