Le FC Sète renverse Bastia-Borgo et arrache son maintien en National

Le FC Sète n'a pas tremblé, sur la pelouse de Bastia Borgo, malgré une grosse pression sur les épaules. Les hommes de Nicolas Guibal ne devaient surtout pas s'incliner avec trois buts d'écart, sans quoi leur adversaire du soir les aurait doublé et les aurait envoyé à l'étage du dessous.

Seulement, s'ils ont été menés jusqu'à trois minutes du terme (1-0), les verts et blanc sont parvenus à égaliser grâce à un but de Amine Sbai, qui s'est même offert un doublé dans les arrêts de jeu. L'ancien attaquant de l'Olympique d'Alès a ainsi porté son total à six réalisations, lui qui n'avait plus scoré depuis le 25 février, et offert la victoire à sa formation.

La réaction de l'entraîneur, Nicolas Guibal Copier

Ce succès a définitivement condamné les corses à la relégation. Il permet en revanche au FC Sète de terminer à la quatorzième position, soit juste au dessus de la zone de relégation. Les dauphins de Jean-François Gambetti évolueront en National pour une troisième saison consécutive.

Le FC Sète s'est imposé dans les dernières minutes à Bastia Borgo © Maxppp - Xavier Grimaldi

Nicolas Guibal a réagi, juste après la rencontre, au micro de Bertrand Queneutte : "C'est un soulagement, le groupe mérite. On part de tellement loin. On a eu beaucoup d'embûches. Je suis fier du travail accompli (...) Oui, j'ai tremblé, parce qu'on a pas appliqué les consignes. J'ai vu le pire, en première mi-temps. Bastia Borgo poussait beaucoup. On aurait pu rompre. Ils sont allés chercher au fond d'eux-mêmes. J'ai eu une défenseur centrale et des joueurs héroïques. Je suis fier de l'équipe et de laisser le club en National, sportivement (...) J'ai tout donné. Je suis un passionné de ce club. Me maintenir avec le plus petit budget, ça donne encore plus de relief. Je suis tous les jours heureux, d'aller à l'entraînement. C'est une fierté ! Je tiens à félicité tous les gens qui bossent au club : le président, mais aussi Sandryk (Biton) qui a travaillé, les nouveaux dirigeants et Rolland (Courbis), qui nous a filé un petit coup de main aussi. Ca a changé les choses au niveau du discours. Il y a eu une belle solidarité autour de ce club, qui est aimé dans toute la France. Rolland a été très impliqué, on a eu beaucoup d'échanges, il m'a conseillé. Quand une personne comme ça vient te filer un coup de main, ça rend heureux".