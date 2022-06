Le FC Sète se prépare à une troisième saison en National

Alors que le FC Sète a décroché son maintien lors de la dernière journée, en National, et que la réserve a remporté sa première coupe de l'Hérault depuis 2010, le club prépare d'arrache pied la saison prochaine.

Il s'agit, déjà, de trouver un nouveau coach, après l'éviction de Nicolas Guibal, souhaitée par une partie du comité directeur et racontée par l'intéressé chez nos confrères de Foot Mercato. Le président Jean-François Gambetti y réfléchit et a quelques noms en tête, mais ne souhaite pas se précipiter et annoncera le successeur "en temps voulu". Sans doute au terme des changes qu'il mène actuellement avec son nouveau conseiller sportif, Stéphane Carbonero, dont il vient de s'attacher les services.

En parallèle, une réflexion sur l'effectif est aussi menée, depuis plusieurs jours, avec la volonté de s'appuyer sur la colonne vertébrale en place, sachant qu'en plus des fins de prêt, au moins deux hommes forts du vestiaire vont partir prochainement : Steve Solvet (Orléans) et Amine Sbai (Grenoble).

Le club, fier d'avoir donné naissance récemment à un pôle médical pour l'école de foot ainsi qu'à un pôle de performance, travaille aussi sur le prochain budget, alors que le passage devant la DNCG doit avoir lieu le 8 juin prochain. Avec l'espoir de voir son dossier validé, d'autant que les relations avec les pouvoirs publics locaux se sont réchauffées, ces derniers mois, notamment suite à la nomination de Yoni Ragioneri, lui aussi aux côtés du Président Jean-François Gambetti.