Le FC Sète sort de la coupe de France par la grande porte en 16e de finale (1-0) contre Lille

Sète, France

Il n'y a plus de club héraultais en coupe de France cette saison. Son dernier représentant, le FC Sète a été éliminé avec les honneurs ce mardi soir au stade des 16 de finale par Lille (1-0). Sur l'ensemble du match, difficile de percevoir les trois divisions qui séparent les pensionnaires de National 2 au dauphin du PSG en Ligue 1. Un but de Jonathan Bamba aux retours des vestiaires (48e) a permis aux Lillois de prendre de dessus. Sète a poussé sans jamais parvenir à recoller au score.

Les réactions

"On est un peu mitigé parce que c'est beau ce qu'on a fait. D'un autre côté, on a presque des regrets" - Brice Niclos, le gardien du FC Sète

à lire Sète reprendrait bien un peu de la "magie" de la Coupe de France

Vite rebondir en championnat

"Je souhaitais que ça se passe comme ça parce que la coupe un moment donné doit s'arrêter, on ne la gagnera jamais. Et puis surtout on a des affaires courantes derrière. Un bon parcours en coupe pompe de l'énergie" analyse Nicolas Guibal l’entraîneur des footballeurs sétois. Actuellement 8e de National 2, le FC Sète espère obtenir le plus rapidement possible son maintien en championnat.