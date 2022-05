Le FC Sochaux échoue contre Auxerre aux tirs aux buts et reste en Ligue 2

Dans une ambiance de feu, ce vendredi au stade de l'Abbé-Deschamps à Auxerre, le FCSM a perdu le match qu'il ne fallait pas. Sochaux ne remontera pas en Ligue Un cette saison par les barrages. Les jaune et bleu ont été battus aux tirs aux buts 5-4. Dans une rencontre sans but mais animée, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager dans le jeu à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. L'AJA s'est qualifié à l'issue de la séance des tirs aux buts.

550 supporters sochaliens contre 17 000 fans auxerrois

Les 550 supporters sochaliens semblaient faire autant de bruit que les 17.000 supporters de l'AJA. Les jaune et bleu ont dominé la première mi-temps sans se créer de réelles occasions.

Auxerre, crispé, semblait au départ un peu paralysé par l'enjeu. A la 34e minute, très belle occasion pour le FCSM. Une tête de Kalulu trouve le poteau, le ballon repris par Weissbeck part dans les airs. Mais les Bourguignons prennent ensuite de l'assurance. A deux minutes de la pause, un mauvais dégagement de Do Couto conduit à un coup franc dangereux, tiré par Hein, qui atterrit heureusement dans le petit filet.

Sochaux à la peine en seconde période

La deuxième période est plus difficile pour Sochaux. Dans une match serré et tendu, les Auxerrois montent en intensité, tandis que les jaune et bleu doivent piocher dans leurs réserves, eux qui ont joué un premier match de play-off quatre jours plus tôt. Le FCSM subit. Et le temps réglementaire se termine sur le score de 0 partout. Les deux équipes doivent passer par les prolongations. Sochaux continue de souffrir mais tient bon. Steve Ambri, bien servi par Kitala, rate une belle occasion juste avant la pause. Malgré la fatigue, les jaune et bleu tiennent jusqu'au bout mais la séance de tirs aux buts leur sera fatale.

Kitala malheureux

Le gardien auxerrois Donovan Léon stoppe le tir de Kitala. L'ex lorientais est maudit à l'Abbé Deschamps lui qui s'était gravement blessé dans ce stade deux ans auparavant. Côté FCSM, Maxence Prévot ne parvient pas à détourner la moindre tentative adverse. C'est Touré le capitaine auxerrois qui transforme finalement le dernier tir aux buts et qualifie son équipe.

L'aventure des barrages se terminent, les supporters sochaliens sont déçus. Ils retrouveront leur équipe encore en Ligue 2 fin juillet. Auxerre lui poursuit sa route et affrontera le 18e de Ligue U, Metz ou St Etienne, dans une double confrontation jeudi et dimanche prochain pour espérer retrouver l'élite dix ans après l'avoir quitté.