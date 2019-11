Raymonde, 81 ans, la plus "jeune" des supportrices du FC Sochaux-Montbéliard

Le club de Sochaux peut compter sur une supportrice hors du commun. Raymonde Vauthier aime le FCSM depuis sa plus tendre enfance. A 81 ans, la Montbéliardaise affectionne surtout les déplacements en bus. Elle est du voyage, ce samedi, pour aller encourager les jaune et bleu à Lens. Rafraîchissant !

Sochaux, France

L'amour pour le FC Sochaux-Montbéliard n'a pas d'âge. Il suffit de rencontrer Raymonde Vauthier pour en être convaincu. Cette Montbéliardaise suit le FCSM ...depuis plus de 70 ans. Raymonde a aujourd'hui 81 ans, signe d'une fidélité incroyable. Elle est abonnée au Supporter Club et suit les jaune et bleu, partout et par tous les temps. Elle est toujours à sa place pour les matches au stade Bonal. Mais ce qu'elle attend le plus, c'est d'aller encourager l'équipe en déplacement. Ca tombe bien, ce samedi matin, à 5h, elle prend le bus avec le Supporter Club pour encourager Sochaux à Lens, samedi après-midi à 15h (15ème journée de Ligue 2).

"Vous savez, vous donnez un bonbon à un enfant, il est heureux, c'est pareil pour moi avec Sochaux, je suis comme une gamine" - Raymonde Vauthier

Raymonde a du sang jaune et bleu depuis toute petite, depuis ses 10 ans. Son papa emmenait les 9 enfants de la famille voir les matches à Bonal. 70 ans plus tard, l'ancienne femme de ménage ne vit que pour son club de Sochaux "Je vous jure qu'il me tarde le vendredi pour aller au stade. Je suis comme une gamine, comme un enfant quand on lui donne un bonbon. C'est ancré en moi, y'a rien à faire. J'ai les nerfs quand c'est le jour !".

Raymonde est une abonnée de longue date du FCSM © Radio France - Hervé Blanchard

Les trajets en bus, le "kiff" de Raymonde

Raymonde et ses copines aiment l'ambiance de Bonal. Mais la fringante octogénaire affectionne surtout les déplacements en bus "On est presque devant, _pour faire l'imbécile avec La Geneviève, Lucie et les autres_, on en peut plus. On ne parle que du match, on chante dans le bus, la dernière fois, même le chauffeur a chanté avec nous". Et la fatigue des déplacements en bus à 81 ans ? Pas un souci pour Raymonde. Son compagnon, Jean-Marie, l'attend à son retour au petit matin "Il m'attend sur la banquette quand je rentre dans la nuit. Il me dit "Alors comment que c'était ma belle" (sic) ? Je vais vite l'embrasser et puis voilà". Jean-Marie soutient sa compagne dans son amour sans bornes pour le FCSM "C'est bien parce qu'elle est occupée à quelque chose".

Jean-Marie, ancien abonné, n'est même pas jaloux de l'amour que porte sa compagne au FCSM © Radio France - Hervé Blanchard

"Je suis comme une gamine avec Sochaux" le reportage de France Bleu Belfort-Montbéliard sur Raymonde, supportrice de 81 ans Copier

"Ils perdent, ils perdent, ils gagnent, ils gagnent et puis un point c'est tout !" - Raymonde

De toutes façons, rien n'arrête Raymonde et son amour pour Sochaux. "J'ai 81 ans, tant que je peux aller au stade, j'y vais. Je ne veux pas qu'on me me l'interdise, ah ça non ! " s'emporte la supportrice. Et puis hors de question de critiquer son club de coeur. "Ils perdent, ils perdent, ils gagnent, ils gagnent, et puis un point c'est tout !" Après le match de samedi à Lens, Raymonde espère quand même ramener 3 points dans les soutes du bus du Supporter Club.

L'amour de Raymonde pour Sochaux va du maillot au ticket, en passant par les écharpes © Radio France - Hervé Blanchard

