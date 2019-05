Le FC Sochaux se maintient sportivement en Ligue 2 !

Les jaune et bleu se maintiennent sportivement en Ligue 2 après avoir battu Grenoble ce vendredi soir 3 buts à 1 au stade Bonal, lors de la 38ème et dernière journée du championnat.

Sochaux, France

"On est en Ligue 2 ! On est Ligue 2 !" Les chants des supporters sochaliens n'ont pas tardé à résonner aux abords du Stade Bonal ce vendredi soir. Le FCSM se maintient sportivement en Ligue 2 après avoir battu Grenoble 3 buts à 1, au bout d'un match à huis clos. Formidable dénouement au terme d'une rencontre pleine de suspens !

Les trois buts sochaliens

Le premier but a été inscrit à la 10ème minute de jeu par Olivier Verdon. Le deuxième but est signé Cyrille Bayala sur une frappe de Yohan Mollo à la 68ème minute. Enfin, à la 84e minute de jeu, c'est Franck Etoundi qui a inscrit le 3ème but de la rencontre pour les sochaliens.

La réaction d'Omar Daf

"C'est une vrai délivrance.... la saison a été compliquée, très longue, semée d’embûches, on est restés concentrés et aujourd'hui il faut féliciter les joueurs (...) on est restés cohérents dans le jeu, c'est ce qui nous a fait remporter ce match", a déclaré le coach du FC Sochaux lors du point presse d'après match au micro de France Bleu Belfort Montbéliard.

Les joueurs ont cassé les vestiaires, c'est une vraie délivrance"

"C'est une victoire qui fait du bien au club, à toute la région (...) on va savourer ce maintien qu'on a acquis dans les dernières secondes (...) c'est une réelle performance ce qu'on a réalisée (...) les joueurs ont cassé les vestiaires, c'est une vraie délivrance, après le coup de sifflet finale quand ils sont rentrés dans le vestiaire ils se sont vraiment lâché, et c'est tout à fait normal".

Moment de communion

Joli moment à l'issue de la rencontre lorsque les joueurs du FCSM sont allés saluer les quelques 200 supporters sochaliens massés à l'extérieur du stade, devant les grilles de Bonal. La Tribune Nord Sochaux avait installé un écran géant sur le parking nord pour permettre au public de suivre la rencontre, près de 400 supporters ont répondu présent.

Sochaux se maintient sportivement en Ligue 2, reste à savoir comment se passera l'audition devant la DNCG, mercredi prochain, le 22 mai, une réunion pour décider de l'avenir financier du club.

Un supporter des jaune et bleu devant les grilles de Bonal ce vendredi vers 23h, en attendant la sortie des joueurs. © Radio France - Nicolas Wilhelm

Avant le coup d'envoi, le début de soirée a été marqué par quelques incidents entre supporters ultra venus de Grenoble et ultra sochaliens, aux abords du stade Bonal. "Il y a eu quelques objets lancés, quelques coups, mais pas de blessés, tout s'est bien terminé", a précisé à France Bleu Roland Perrin, le responsable de la sécurité du stade Bonal.