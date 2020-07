Le FCBJ veut faire éclore plus de futurs footballeurs professionnels en se liant aux petits clubs nord-isérois

Le FCBJ, 550 licenciés, quelque 50 éducateurs, lance son projet de clubs-partenaires. Une collaboration entre ce gros club et d'autres voisins plus petits pour éviter que de jeunes talents ne soient pas repérés. Et il y a des contre-parties pour les clubs qui sont d'accord pour jouer le jeu.

Le FCBJ, club de foot de Bourgoin-Jallieu peut se vanter d'avoir repéré puis fait progresser au point de venir pros plusieurs noms qui parlent aux habitués de la Ligue 1. On peut citer Amine Gouiri (passé par l'Isle d'Abeau, Bourgoin, l'OL et qui vient de signer à Nice), Maxence Riviera (Unifoot autour de Crachier-Chèzeneuve-Roche avant de joindre à Bourgoin, puis aujourd'hui à Saint-Etienne)

Mais club berjallien, dont l'équipe première évolue en Nationale 3, veut faire éclore encore plus de jeunes talents. Il vient de lancer son projet de "clubs-partenaires" avec des clubs plus petits des environs. Quatre ont déjà signé, dont ceux de Nivolas-Vermelle et Ruy-Montceau. Il table sur sept au total pour la saison à venir. Pas plus au démarrage, histoire de bien accompagner ces clubs.

"Ne pas laisser passer des pépites"

L'idée est que le FCBJ, club phare du Nord-Isère (550 licenciés et il en refuse 400 chaque année), détecte les jeunes talents, les fasse profiter de son encadrement avec l'espoir de les amener vers le centre de formation de l'Olympique lyonnais, avec qui il est lié par un partenariat.

"Si on compare avec le lyonnais, le taux de joueurs pros venus du Nord-Isère est plus faible et pourtant on a le volume. Je pense qu'il y a un raté quelque part. On veut repérer plus facilement ces talents pour ne pas laisser passer ces pépites", explique Djemal Kolver, l'un des co-présidents du FCBJ.

En échange, le FCBJ forme les éducateurs et accompagne les clubs dans leurs projets

Mais le club berjallien veut aussi accompagner les clubs dans leur quotidien pour la formation des éducateurs, des aspects administratifs. Ils auront aussi accès aux formations que dispense l'OL. Environ dix membres du FCBJ (staff de l'équipe première de Nationale 3, directeur sportif, etc.) seront mobilisés tout au long de la saison auprès de ces clubs. Du "donnant-donnant" pour ne pas être vu comme le "gros club" qui viendrait juste faire son marché.