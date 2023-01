Le FCOSK06 en seizièmes de finale de coupe de france : "jouer deux ligue 1 en quinze jours, c'est magnifique"

Il est sur son petit nuage, et le tirage au sort de ce dimanche soir ne l'a pas fait atterrir : "jouer deux ligues 1 en quinze jours, c'est magnifique", se réjouit Amar Ferdjani, l'entraîneur du FCO SK06, dont l'équipe jouera les seizièmes de finale contre Angers, après avoir battu Clermont, un autre club de ligue 1, en 32e.

"On aurait bien aimé le PSG, Marseille, Lens ou Lyon, mais le SCO d'Angers, ça reste une belle équipe", qui a d'ailleurs sorti le Racing au tour précédent. "C'est dommage, on aurait pu avoir une belle fête entre nous et le Racing, mais si on peut les venger..." sourit Amar Ferdjani.

On ne sait pas encore où le match, qui aura lieu le weekend du 22 janvier, se déroulera : "Le rêve a toujours été de remplir le stade de la Meinau. Mais s'il faut jouer à Vauban, ce sera aussi avec plaisir."