Le FCSM change d'équipementier et passe de Lotto à Nike

Dans une vidéo sur son site internet et relayée sur Twitter, le FCSM dit merci et au revoir à la marque italienne Lotto. Pendant 16 ans, l'équipementier a paré de jaune et bleu les tenues sochaliennes. Désormais, c'est Nike qui habillera les joueurs et le staff d'Omar Daf. Le partenariat démarre dès la saison prochaine et court jusqu'en 2023.

Si le club rend hommage à Lotto, c'est parce qu'il a connu tous ses succès récents sous pavillon italien. "De 2004 à 2020 aux côtés de la marque italienne, le FCSM a remporté trois titres (la Coupe de France en 2007 et la Coupe Gambardella en 2007 et 2015), disputé deux finales (le Trophée des Champions en 2007 et Coupe Gambardella en 2010) tout en participant à trois campagnes européennes en 2004, 2007 et 2011", peut-on lire sur le site officiel des jaunes et bleus. Où l'on peut également retrouver les 46 maillots différents dessinés par Lotto.

Nike pas l'équipementier officiel du club

Sous l'annonce officielle du club, les supporters sont partagés, certains regrettent déjà leur ancien équipementier, d'autres se réjouissent, et Planète Sochaux nuance. L'association de supporters affirme que l'équipementier du FCSM ne sera pas Nike, mais Ekinsport, qui est un revendeur de la marque à la virgule, et équipe notamment les clubs amateurs. "Au lieu d'avoir une marque qui travaille avec le club toute l'année et personnalise les maillots, il va falloir choisir parmi des modèles sur un catalogue. En gros, le maillot sera jaune et le short bleu, mais c'est tout. C'est bien pour les clubs amateurs mais pour des professionnels, on a un peu une sensation de régression", regrette Fabrice Lefèvre, le président de Planète Sochaux. En Ligue 2, Grenoble fonctionne également de la sorte.

Une information confirmée par Samuel Laurent, le directeur général du FCSM. Le choix de passer par Ekinsport répond notamment à des critères financiers, qu'il résume en parlant de compromis : "Je comprends totalement la déception des supporters, mais il faut comprendre que l'argent économisé ici permet d'investir ailleurs, notamment dans les terrains d'entraînement. Je m'excuse auprès des fans pour l'absence de personnalisation des prochains maillots, mais si je dois choisir entre une belle tenue et un beau terrain, je préfère la deuxième solution".