Sochaux déclenche un tollé, après le refus de décaler le match contre le Stade Malherbe Caen, samedi

"Une honte", "la risée du football français", "un club sans honneur ni dignité". Les qualificatifs sont incisifs après l'annonce du non report de Sochaux-Caen , toujours prévu samedi à 15 heures. Point de départ de la polémique : le Stade Malherbe a demandé au FCSM de décaler la date du match, qui coïncide avec l'enterrement de la femme de l'entraîneur caennais, Stéphane Moulin.

Trois dates auraient été proposées à la direction sochalienne par le Stade Malherbe, la Ligue de football professionnel et le diffuseur, beIN sports : le vendredi soir, le dimanche et le lundi.

Si la première option semblait compliquée pour des raisons d'organisation, le rejet des deux autres cause une vague d'indignation dans le monde du football. À commencer par les supporters des jaune et bleu. "Comment devenir la cible du championnat en une leçon", écrit l'un d'entre eux sur les réseaux sociaux. "On est la honte du football français", ajoute un autre. Sur le site internet Planète Sochaux , qui rassemble les fans sochaliens, plusieurs d'entre eux publient un message pour exprimer leur "consternation" et leur "colère".

Les amateurs de foot se déchainent contre la décision de la direction sochalienne et souhaitent "un retour de karma" au FCSM. "J'espère qu'on ne va pas vous revoir tout de suite en Ligue 1", souhaite un internaute. "Vous êtes à vomir", éructe un autre.

Du côté de la direction du Stade Malherbe Caen, on est sans concession. L'actionnaire Pierre-Antoine Capton dénonce un "comportement pathétique". Sur Twitter, le club des Chamois niortais, également pensionnaire de Ligue 2 apporte tout son soutien au club normand et à son entraîneur, Stéphane Moulin.

Vincent Duluc, journaliste pour le quotidien sport L'Équipe, y va lui aussi de son grain de sel : "Les dirigeants de Sochaux font honte à l'histoire de leur club et au foot français". L'absence de communication du FCSM n'aide pas à calmer les esprits. Une seule explication a été donnée pour l'instant, par l'intermédiaire d'un communiqué : "La difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté". Dire qu'elle a du mal à convaincre est un euphémisme.