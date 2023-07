Le FCSM en National : " tout s'écroule, quel gâchis !", Laurent Prévot, le père du gardien Maxence

C'est un Laurent Prévot très ému et aux bord des larmes qui témoigne sur France Bleu Belfort Montbéliard. Le papa de Maxence Prévot, le gardien du FCSM, dernier des Mohicans et âme de ce club, a réagit à la relégation en National du FCSM ce mardi. Le personnel et les joueurs en ont été informés dans la soirée de lundi . Pour Laurent Prévot, c'est un coup dur, un coup de massue. " Il y a quelque chose qui nous est tombé sur la tête. Je suis ému parce qu'on perd notre FC Sochaux. Ca fait 43 ans que je vais dans ce stade. Bien sûr, il y a Max, mais il y a tous les employés du club, il y a tous les supporters. Bonal, c'est un rituel, on était super contents de venir au stade. C'était des supporters comme il n'y en a pas beaucoup en France. Mais quel gâchis, quel gâchis. Tout s'écroule, tout simplement.", déclare Laurent Prévot.

Un mince espoir d'éviter le dépôt de bilan

Laurent Prévot a pu échanger avec son fils après l'annonce du club. Le FCSM n'est pas certain de pouvoir redémarrer en 3e division. Car c'est bien la menace d'un dépôt de bilan qui place désormais au dessus du club sochalien. Pour éviter la catastrophe industrielle, il faut réunir un budget viable pour le National dans un délai très court, sans faire appel pourtant à un repreneur, même s'il faut un repreneur pour boucher ces 7 à 8 millions. " Il y a en effet une infime chance", reconnaît Laurent Prévot sans donner l'impression d'y croire.

Maxence Prévot vers un départ la mort dans l'âme ?

Inévitablement, s'il y a dépôt de bilan, c'est la fin du foot pro. Les joueurs vont être libres et Maxence Prévot va inévitablement rebondir ailleurs. Et ce sera un crève cœur pour lui mais il faut qu'il continue sa carrière ailleurs.

" On en a parlé dimanche. Il en aura gros sur le cœur de partir parce que c'est son club. Il doit tout à ce club et quelque part, lui. Son rêve, c'était de remonter en Ligue un. Il y a trois mois, on en parlait encore et maintenant c'est tout autre", conclut le papa du gardien sochalien.

