Sochaux, France

La direction du FC Sochaux Montbéliard calme le jeu et veut rassurer ses supporters. Le club a publié ce mardi soir un communiqué au lendemain de son passage devant la DNCG, le gendarme financier du foot français, qui lui impose dès maintenant des mesures d'économies, au vu des déboires financiers de l'actionnaire chinois, la société Tech Pro. Le FCSM encadrement de sa masse salariale et une interdiction de recrutement,

Pas de vente de joueurs en janvier

La direction a tenu à apporter des informations complémentaires visant à rassurer les fans des jaune et bleu. D'abord il n'y aura pas de vente de joueurs au mois de janvier lors du mercato d'hiver comme le craignaient les supporters depuis deux jours. Le FCSM dit vouloir garder ses meilleurs éléments pour aider l'équipe à jouer la montée en Ligue 1 et terminer au moins 5ème pour participer aux play off, les barrages d'accession à l'élite. Evoqué lundi devant la DNCG, l'actionnaire confirme une nouvelle fois son engagement à verser un million d'euros au capital du club pour la saison 2018/2019. Il remettra la main à la poche au mois de mai si besoin. Si Sochaux reste en Ligue 2, le budget prévisionnel de la prochaine saison s’élèvera à 16,5 millions d’euros, ce qui reste l'un des plus gros budgets du championnat, malgré une baisse de 17% par rapport à l'exercice en cours.

Le président de PMA en appelle à la ministre des sports

Le président de Pays de Montbéliard Agglomération, lui, reste inquiet pour l'avenir du club, à cause notamment du flou qui règne sur la situation financière de l'actionnaire. Charles Demouge demande un entretien avec la ministre des sports Laura Flessel.

Le directeur général poussé vers la sortie

Par ailleurs, le FCSM annonce dans ce communiqué le départ du directeur général Ilia Kaenzig d'ici la fin de cette année 2017. Il était en poste depuis août 2015.