Auxerre, France

Et dire qu'ils n'étaient que 3 864 spectateurs pour assister au spectacle. Mais en plus de la pluie et du vent, les fidèles du stade Abbé Deschamps ont eu le droit à un feux d'artifice. L'AJA a passé cinq buts à des chamois niortais sans défense pour un large succès 5-0. On n'avait pas vu çà depuis 14 ans en championnat! A l'époque, les icaunais étaient en Ligue 1.

Après un début de match compliqué, l'AJA s'est réveillée grâce à son attaquant Mohamed Yattara (8e) auteur de son sixième but de la saison avant de dérouler pour basculer à la pause avec 3 buts d'avance.

Yattara retrouve le chemin du but après une absence de près de trois mois

Un succès qui permet aux icaunais, par moments tancés en seconde période, de mettre fin à une période de huit matches sans victoire.

"Je suis surtout satisfait de l'image renvoyé par les joueurs analyse Pablo Correa. Vous pouvez leur parler toute la semaine et essayer de les convaincre, il n'y a rien de mieux qu'un résultat positif pour leur monter que, s'il y a l'essentiel c'est à dire l'envie, l'agressivité, la détermination et l’efficacité, forcément, on est capable d'obtenir un résultat. L’entraîneur icaunais est très satisfait de ce large succès, avec quatre buteurs différents (Yattara, Sakhi, P. Sané, Ayé) et tous des attaquants, un succès qui "va faire du bien" à l'AJA, mais il admet aussi qu'il reste des choses à régler."

L'AJA gagne une place au classement et se retrouve 16ème de la Ligue 2 avec 23 points après 21 matches.

Les auxerrois qui seront à Orléans (14ème), ce vendredi 19 janvier, pour confirmer leur renouveau.