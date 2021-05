Le Fondation PSG invite 370 enfants au Parc des Princes

C'est désormais une tradition : chaque année, le Paris Saint-Germain réunit les enfants bénéficiaires des programmes mis en place par la Fondation du club et son Fonds de dotation. D'ordinaire, ils sont 7000 chanceux rassemblés dans l'enceinte mythique du Parc des Princes. Cette année, en raison de la situation sanitaire, seuls 370 enfants avaient été conviés. Tous franciliens, ils étaient issus de divers programmes de la Fondation Paris Saint-Germain (notamment les Ecoles Rouge et Bleu, le programme « Allez les Femmes » qui accompagne des femmes et enfants victimes de violences ou l'équipe de football adapté composée de jeunes d’Instituts Médicaux Educatifs).

Des anciennes joueuses et anciens joueurs du club étaient également de la fête. Les enfants pouvaient notamment croiser Omar da Fonseca, Laurent Fournier, Sabrina Delannoy, Tripy Makonda, Eric Rabesandratana, Candice Prévost, Fabrice Pancrate, Jessica Houara ou Bernard Mendy. Luis Fernandez, qui a marqué l'histoire du club autant comme joueur que comme entraîneur, était également présent.

Luis Fernandez © Radio France - Pia Clemens

Les enfants ont eu la belle surprise de pouvoir rencontrer des artistes sur la pelouse du Parc des Princes. Le rappeur Fianso et la chanteuse Wejdene, accompagnée de son manager Feuneu, avaient en effet répondu présents à l'appel de la Fondation PSG.

Le rappeur Fianso, supporter du PSG depuis toujours, a pris le temps de discuter et de jouer au foot avec les enfants présents. © Radio France - Pia

Mais les enfants ont aussi pu prendre part à 18 ateliers différents, en extérieur comme en intérieur. Basket, bowling, dessin, mais aussi éthique et, évidemment, football... Pia Clemens, animatrice du magazine 100% PSG sur notre antenne, était présente pour faire vivre la journée aux auditeurs de France Bleu Paris. Retrouvez ici son reportage, avec les mots de Candice Prévost, Luis Fernandez... et surtout des enfants, les vraies stars de la journée ! Et la lettre très touchante du jeune Abdoula, six ans, adressée à Kylian Mbappé.

