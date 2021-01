"Le foot ne peut pas être une bulle affranchie des règles sanitaires" dit Stéphane Testé, député fan de l'ASSE

L'ASSE tient un point presse ce midi pour dévoiler l'état de santé de l'effectif stéphanois. Pour Stéphane Testé le député de Seine Saint-Denis, président de l'amicale des fans de l'ASSE à l'Assemblée Nationale, le match à Strasbourg aurait dû être annulé. Il estime que le football ne peut pas être une bulle affranchie des règles sanitaires.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Un mot d'abord sur cette amicale, lancée il y a un peu plus de 2 ans. Combien vous êtes aujourd'hui ?

Stéphane Testé : On est une vingtaine avec des députés de la Loire et de la Haute-Loire mais aussi de l'Hérault, de Seine-Maritime, de région parisienne, de l'Aveyron et de la Drome. C'est une amicale au-delà des étiquettes politiques à l'image des sections des Associés qui ont essaimé dans toute la France. L'ASSE n'a pas de frontières et des députés de ma génération ont gardé le cœur vert.

Votre bureau à l'Assemblée Nationale, il est aux couleurs de l'ASSE ?

Il y a des petites choses qui rappellent l'AS Saint-Etienne même si cela reste assez sobre car on y reçoit des partenaires. Il y a toujours un fanion et une photo de l'effectif.

Pour l'instant le derby est maintenu, pourtant clairement l'ASSE est un cluster depuis une semaine maintenant. C'est normal ?

Je voudrais m'insurger sur le match à Strasbourg. Je n'ai pas compris qu'il ait pu se tenir. Certes il y a un protocole, il fallait qu'il y ait 11 joueurs positifs. L'ASSE n'en avait que 10 sans même parler des 4 blessés, plus 8 membres du staff. Qu'on ne me dise pas que les joueurs testés négatifs la semaine dernière n'étaient pas des cas contacts en se côtoyant dans les vestiaires ! C'était vraiment aberrant. A croire que le principe de précaution s'arrêterait aux portes des stades. C'est hallucinant et j'ai l'impression qu'on se moque du monde. Le foot n'est pas une bulle affranchie des règles sanitaires. Annuler le match la semaine dernière n'aurait porté préjudice ni au public puisqu'on est à huis-clos, ni au diffuseur télé fantôme. Le monde amateur est à l'arrêt et on a l'impression que le foot est dans sa bulle.

Le derby vous l'imaginez potentiellement reporté ?

Je ne vois pas pourquoi il le serait. Un certain nombre de joueurs seraient sur le retour. Le protocole a été appliqué de manière stricte la semaine dernière. Pourquoi les règles changeraient pour ce weekend ?

Vous partagez la colère des supporters qui veulent que les présidents de l'ASSE quittent le navire ?

Je suis né en 1968, j'ai grandi avec l'épopée mais quand j'ai été en âge de me déplacer au stade j'ai connu les vaches maigres, les descentes en Ligue 2. Je ne suis pas amnésique. Si on a pu retrouver l'Europe, on le doit notamment aux dirigeant actuels. La situation du club est compliqué à tel point qu'il a fallu vendre les deux pépites Saliba et Fofana. Le club est train de bâtir du solide avec des jeunes de qualité. Cette politique fait partie de l'ADN du club et cela se fait parfois au détriment des résultats.