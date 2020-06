Le football amateur normand n'est pas menacé selon le président de la Ligue

Le sport amateur n'est pas épargné par les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. C'est le cas notamment dans les clubs de football amateur. Les championnats se sont arrêtés le 14 mars dernier. Le foot est le sport numéro 1 de la Normandie en nombre de licenciés (plus de 100.000). France Bleu Normandie a interrogé Pierre Leresteux, le président de la Ligue de Normandie, pour connaître la situation.

Des clubs normands vont-ils disparaître ? Des emplois d'éducateurs sont-ils menacés ?

Pierre Leresteux : "Non je ne le pense pas. La reprise de la saison 2020-2021 sera difficile. Il y a eu beaucoup de tournois qui n'ont pu être organisés ainsi que diverses manifestations que réalisent les petits clubs. Mais ceci-dit, il y a eu moins de dépenses pour les équipes : pas de kilomètres, pas d'amende à payer... tout ce qui pèsent financièrement lors de la participation aux championnats."

La fédération française a annoncé un plan de 30 millions d'euros pour le foot amateur. Cela sera suffisant ?

"C'est quelques chose qui va les soutenir. Ça ne va pas être suffisant malheureusement mais la fédération ne peut pas faire plus. Elle donne 7 euros à chaque licencié par club. La Ligue de Normandie vers 1 euros 50 et les districts le même montant. Je remercie d'ailleurs les cinq districts qui participent. Ensuite, il y a d'autres aides qui vont arriver notamment pour les clubs de moins de 100 licenciés avec 3 millions d'euros de ballons, dotations et d'autres soutiens à l'emploi qui vont augmenter. On en saura un peu plus en début de semaine prochaine."

Certains clubs normands ont contesté vos décisions quand à l'arrêt des championnats et le nombre d'équipes qui participeront aux compétitions régionales pour la future saison. Le dossier est clos ?

"Pour moi le dossier est clos. Les clubs qui souhaitaient des groupes à 14 équipes vont être un peu déçus. Ils peuvent faire appel. Et c'est fait pour ça. Mais pour moi et mes collègues du comité directeur de la Ligue de Normandie, on a agi en sagesse pour éviter qui'l y ait trop de matchs la saison prochaine. Tous les ans nous rencontrons déjà beaucoup de difficulté avec les intempéries. Si on ajoute à cela un nombre de descentes plus important dans des groupes à 14 clubs ! Et puis on a pensé aussi aux petits clubs et aux districts car on enlèverait aussi plus d'équipes dans les championnats départementaux."

Quand est fixé le retour de la compétition ?

"Le protocole sanitaire est très strict. Pour l'instant on a une date : c'est septembre. Puisque beaucoup de municipalités ont fermé leur terrain donc les footballeurs ne peuvent pas pratiquer. On en saura certainement plus le 22 juin prochain, lors des annonces de la troisième étape du déconfinement par le Gouvernement. On espère que l'on aura un petit ballon d’oxygène. Pour l'instant, les clubs peuvent réunir leurs jeunes, bien sûr sans contacts, avec des jeux de ballons, pour faire des initiations, des ateliers techniques..."

Les finances du Stade Malherbe inquiète. Vous l'êtes aussi ?

"Bien sûr que je suis inquiet. Cela ne fait jamais plaisir. Et surtout quand il s'agit des clubs phares de Normandie : Le Havre AC et le Stade Malherbe Caen. J'espère que ça va se régler. Nous avons besoin de locomotive. Le SMC est un fleuron du football normand. Et pour nous ça serait catastrophique qu'il y ait de gros problèmes. Tout le monde est adulte au club. Ils vont faire le nécessaire pour sauver le Stade Malherbe. Et j'y crois."