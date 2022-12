Le football amateur normand presque unanime pour saluer le parcours de l'Équipe de France

2016, 2018 et 2022. La France va donc disputer une troisième grande finale en quatre tournois majeurs. Une régularité qui rappelle l’Allemagne de la fin du XXe siècle avec ses sept finales entre 1974 et 1996. “Pendant longtemps on disait que le football se jouait à 11 contre 11 et c'était toujours l’Allemagne qui gagnait. Aujourd’hui c’est vrai pour la France” sourit Thierry Granturco, le maire de Villers-sur-Mer et avocat spécialisé dans le monde du sport, conseil de plusieurs footballeurs internationaux.

ⓘ Publicité

"La grinta de Deschamps" - Julien Le Pen - entraîneur-adjoint du SU Dives-Cabourg

Comme l’immense majorité des téléspectateurs, Julien Le Pen est passé par de multiples émotions en regardant la demi-finale France - Maroc. “Match compliqué face à une très belle équipe du Maroc. On a su avoir cette volonté de gagner en deuxième mi-temps, même quand on a été bien dominé. Les Bleus ont gagné avec cette rigueur défensive prônée par Didier Deschamps” observe l’entraîneur-adjoint de Dives-Cabourg.

"Efficace mais pas beau à voir" - Frédéric Reculeau, ancien entraîneur de l’US Avranches

Les matchs passent mais l’esprit Deschamps perdure, avec ses bons et ses mauvais côtés selon Frédéric Reculeau, l’homme qui a dirigé l’US Avranches pendant quatre saisons jusqu’à l’été dernier. “La marque de fabrique, l’ADN de Didier Deschamps, c’est la victoire. Tout est orienté dans ce sens là avec un style très défensif. Mais je ne suis pas du tout en phase avec ce qu'il prône quand on voit le potentiel offensif de son équipe. Dembélé est transparent par rapport à ce qu’il peut faire à Barcelone, parce qu’il travaille surtout défensivement dans cette coupe du monde. Idem pour MBappé. Giroud n’a pas beaucoup de bons ballons. Je veux bien tout entendre, mais qui est capable de me dire qu'il a pris du plaisir à voir jouer cette équipe ?” tacle Frédéric Reculeau.

"Des valeurs à transmettre dans les clubs" - Nicolas Bansard, président de l'US Alençon

Au-delà des entraîneurs, les dirigeants de clubs observent le parcours des Bleus, en espérant en retirer quelques bénéfices. “Une qualification de l'équipe de France est toujours bonne pour le sport amateur. Vous avez toujours des conséquences qui arrivent quelques semaines ou quelques mois après” indique Nicolas Bansard, le président de l’US Alençon. Il compte sur une dynamique positive, autant en nombre de licenciés qu’en intérêt chez les sponsors. Pour lui, les Bleus de Didier Deschamps transmettent des valeurs positives, y compris chez les jeunes. “Des valeurs de solidarité, de combat, d'unité ! L'équipe de Didier Deschamps incarne vraiment réellement ce que nos éducateurs, au quotidien, tentent de transmettre. Chaque succès des Bleus ouvre l'inspiration”.