Le Football Club Crolles-Bernin va lancer une équipe féminine séniors

Un choix pour revenir aux fondamentaux du club du Grésivaudan, qui avait déjà monté une équipe féminine dans les années 1970 et 1990-2000. Aujourd'hui, une école de foot a été relancée il y a trois ans et créer une équipe séniors s'inscrit dans la logique de formation de nouvelles joueuses.

Le foot féminin "a toujours fait partie de l'ADN du club", explique Philippe Gorski, responsable de la section féminine au Football Club Crolles-Bernin (FCCB). Dès la saison prochaine, qui démarre en septembre, il y aura une équipe féminine séniors. Une "suite logique du travail" commencé il y a trois ans au club avec la création de deux équipes de jeunes filles, dit encore Philippe Gorski.

"On a toujours eu des féminines. Dans les années 1970, il y avait une grosse équipe, d'où sort d'ailleurs notre présidente Valérie Baga. Elles sont montées en ligue. Et puis après pareil dans les années 2000. On a démarré avec sept, huit filles. Et en deux ans on est monté en ligue. C'est vrai que dans la vallée du Grésivaudan ça prend tout de suite", se souvient Philippe Gorski. "Mais on est allé dans le mur puisqu'à un moment on allait pêcher sur Grenoble pour avoir des joueuses. Il n'y avait plus personne derrière, pas de formation", dit-il encore. "Mais là, dès que l'on va savoir qu'il y a une équipe séniors à Crolles, ça va revenir, c'est sur", se rassure Phillipe Gorski.

La suite logique de l'école de foot

Le retour du foot féminin à Crolles a démarré il y a trois ans. "On a commencé avec moins d'une dizaine de filles. On a fait des animations dans les écoles, on a organisé la journée des copines. Ce sont des événements qui sont porteurs et qui attirent", explique encore Philippe Gorski. Ces jeunes sont maintenant âgées entre 12 et 15 ans. "Il faut que ça soit clair aussi pour elles parce que si on les forme pour qu'elles partent ensuite ailleurs, c'est beaucoup moins intéressant", précise-t-il. "Cette équipe séniors nous fait passer dans une autre dimension", poursuit-il.

"Là, on devrait déjà tourner à 14 filles. On en a d'autres qui nous appellent. Il y aura une équipe sur le terrain la saison prochaine c'est sur. Et on aimerait aussi créer une équipe de moins de 18 ans la saison prochaine", termine Philippe Gorski. La reprise des entraînements pour les séniors aura lieu à la mi-août. Pour les plus jeunes, ce sera au début du mois de septembre.