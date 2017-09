"Le football est parfois cruel", déplore Pascal Dupraz après la défaite du TFC dans le derby de la Garonne

Bordeaux n'était plus venu s'imposer au Stadium de Toulouse depuis 2009. Ce vendredi 15 septembre, malgré la domination des toulousains, Bordeaux s'est imposé 1 à 0 dans cette rencontre de la sixième journée de Ligue 1.

Comment perdre un match en jouant bien ? Toulouse en a fait la démonstration hier soir dans le derby de la Garonne. Le TFC s'est incliné sur sa pelouse 1 à 0 face à Bordeaux. C'est la pépite bordelaise Malcom qui a battu le gardien toulousain d'une très belle frappe à la 68eme minute. Une défaite qui fait rager car Toulouse en première mi-temps a largement dominé les débats, multipliant les occasions. Corentin Jean qui bute sur Costil dès la première minute de jeu. Benoit Costil le portier bordelais, encore lui, à la parade sur un reprise d'Andy Delort bien servi par Durmaz à la 31eme minute. Et c'est sans compter bien d'autres occasions, notamment une tête manqué de Toivonen. En fait Toulouse à plus tiré que Bordeaux, a plus cadré aussi, gagné plus de duel également ... mais dominé n'est pas gagné, Toulouse l'a vérifié.

La réaction amer de Pascal Dupraz

"Voilà c'est le football. Il est parfois cruel. Bon, il faut aussi reconnaître que Bordeaux a des arguments. En premier lieu son gardien qui a retardé l'échéance. Ce soir le TFC a produit le football qu'on aime et à la mi-temps il doit y avoir plus d'un but d'écart. C'est aussi notre manque d'adresse devant le but. Dès les premières secondes Corentin Jean doit marquer. Et puis il y a eu ensuite d'autres situations où on doit faire beaucoup mieux mais, encore une fois, il n'y a pas grand chose à jeter sur notre performance. Même si la déception est grande il faut s'appuyer sur ce que nous avons fait. La première mi-temps est certainement la meilleure qu'on ai livré depuis le début de la saison."