En mémoire du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et des victimes des attentats de Trèbes et Carcassonne, un moment de recueillement sera observé lors de la Finale de la @CoupedelaLigue et des matchs de la J31 de @Ligue1Conforama et de @DominosLigue2 → https://t.co/dG3anx2UMZpic.twitter.com/Wzmaa01fMG