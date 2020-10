Le football français soudé derrière Bruno Martini, dont l'état de santé reste préoccupant

Alors que la famille et les proches de Bruno Martini espèrent que son état de santé va s'améliorer, l'ancien gardien de but de l'équipe de France est toujours hospitalisé dans un état grave, après un arrêt cardiaque survenu lundi après-midi.

Hospitalisé depuis lundi après-midi à Montpellier, Bruno Martini lutte toujours pour se remettre d'une crise cardiaque dont il a été victime alors qu'il se trouvait sur le parking du centre de formation du MHSC, dont il est directeur adjoint en charge de la scolarité.

Agé de 58 ans, l'ancien international a d'abord été pris en charge par le médecin de l'académie, puis par les secours dépêchés sur place, qui ont tour à tour tenté de le réanimer et procédé à un très long massage cardiaque, de plusieurs dizaines de minutes, avant qu'il ne soit conduit dans un centre hospitalier de la ville, où il se trouve encore dans un état jugé préoccupant.

A son chevet, notamment, son épouse et ses deux filles. Auprès de lui, une équipe médicale qui tente tout ce qu'elle peut pour que son état de santé s'améliore. La crainte est là, bien sûr, mais l'espoir demeure, surtout.

Messages d'espoir et de soutien

Depuis lundi, les messages afflux de toute la France sur les réseaux sociaux. Qu'ils soient proches, anciens joueurs, footballeurs actuels, entraîneurs, dirigeants, journalistes ou supporters, tous expriment leur immense soutien et leur profonde émotion envers l'ancien gardien des Bleus, mais également de l'AJ Auxerre, de Nancy et de Montpellier, dans les années 80 et 90. Une figure du football français, qui a marqué les esprits et ceux qui l'ont jusque-là côtoyé.