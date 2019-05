Le football Mayennais aura encore cinq équipes de Régional1 la saison prochaine.

Pas de vainqueur dans le derby de régional 1 entre Château-Gontier et Changé.

Laval, France

Football Régional 1 : Le derby entre L'ancienne de Château-Gontier et Changé s'est terminé par un match nul un partout. Le Stade Mayennais s'impose 4-1, Laval Bourny revient des Sables D'Olonnes avec la victoire 4-3 et le maintien, Bonchamp malgré sa défaite à la Châtaigneraie 3-0 reste en R1 (puisque dans le même temps Mamers concédait le nul un partout face à Mulsanne). Changé jouera en N3 la saison prochaine, Les quatre autres équipes seront au plus haut niveau régional.

Cyclisme DN2 : Laval Cyclisme 53 conforte sa troisième place du classement par équipe, après la quatrième manche de la coupe de France de DN2 au tour de la Marne, Valentin Terrien termine huitième, Freddy Guilloux quatorzième.

Tennis N3 : Les féminines du TC Gorron s'imposent au Stade Français 6-0, et joueront la montée en D2 le week-end prochain face à Ermont.