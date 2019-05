"Le football véhicule des valeurs populaires" : Peugeot ne compte pas revenir au FC Sochaux et crée la polémique

Sochaux, France

Le FC Sochaux avait-il vraiment besoin de cette polémique ? Face aux difficultés rencontrées par le club, certains supporters réclament un retour de Peugeot, fondateur historique du FC Sochaux. Interrogée sur le sujet mercredi soir sur Europe 1, lors de l'interview éco, vers 22h20, Isabel Salas Mendez, responsable des partenariats de Peugeot, a écarté cette éventualité. Mais les propos qu'elle a tenus ont créé la surprise.

C'est un sport qui ne va pas trop avec nos valeurs"

"Même le poids de l'Histoire ne vous fera pas revenir au FC Sochaux ?" lui demande le journaliste. "Non", répond-elle. "Et en plus, le football c'est un sport qui ne va pas trop avec nos valeurs en ce moment". "Ah bon, Pourquoi ?", insiste le journaliste alors que l'émission touche à sa fin. "Parce que cela véhicule des valeurs un peu plus populaires et nous, on essaye de monter en gamme, donc ce n'est pas d'actualité".

Peugeot partenaire de Roland Garros

"Jusqu'en 2016 on avait une stratégie sponsoring axée (sur) trois sports : le tennis, le rugby, le golf et le football, parce qu'on était propriétaire de ce (Sochaux). En 2016, on a décidé de tout concentrer sur le tennis (Peugeot est partenaire du tournoi de tennis de Roland Garros depuis 1984 NDLR)", a-t-elle aussi expliqué sur Europe 1. Le tennis "c'est le sport qui allait le mieux avec nos valeurs et c'est un sport international qui touche (autant) les hommes que les femmes, pour cela on a abandonné tous les autres sports".

Vives réactions sur les réseaux sociaux

Ces propos ont suscité de vifs commentaires sur les réseaux sociaux de la part des supporters et même des élus locaux. "Il aurait mieux fallu garder le silence comme vous le faites depuis des années plutôt que de sortir des énormités comme cela" écrit sur Twitter Christophe Froppier, vice-président de Pays de Montbéliard agglomération en charge des sports.

"Vos propos sont à vomir !", réagit dans un autre message Alexandre Gauthier, adjoint au maire de Montbéliard en charge des sports. "N’oubliez pas que ce sont les milieux populaires qui achètent vos voitures même avec une montée de gamme". Le sénateur LR Cédric Perrin qualifie ces propos de "scandaleux". "Le groupe PSA est satisfait de vendre des voitures à toutes les couches de la société", écrit-il également sur Twitter.

Le club sochalien vient in extremis de se maintenir sportivement en Ligue 2, mais il est toujours sous la menace d'une rétrogradation administrative en raison de ses difficultés financières. Dans ce contexte, certains supporters militent pour le retour de Peugeot, fondateur et propriétaire historique du club. La marque au Lion a fondé le FC Sochaux en 1928 et a revendu le club en 2015.