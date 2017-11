Le footballeur lavallois Pierre-Emerick Aubameyang en Une du premier numéro de Paris Match Afrique

Un Mayennais a donc les honneurs du premier numéro de Paris Match Afrique, à paraître ce jeudi. Pierre-Emerick Aubameyang,né à Laval, s'affiche en Une du magazine. Le footballeur gabonais a ouvert les portes de sa maison à la journaliste Abigail Gérard.

Après l'édition belge et suisse, le magazine Paris Match lance dès ce jeudi 2 novembre son édition africaine : Paris Match Afrique. Un Lavallois est à la Une de ce premier numéro : le footballeur Pierre-Emerick Aubameyang, né dans la capitale de la Mayenne et de nationalité gabonaise. Dans la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or France Football 2017, et déjà ballon d'or africain en 2015, Pierre-Emerick Aubameyang est un ambassadeur important de l'Afrique. Le joueur du Borussia Dortmund a ouvert les portes de sa maison en Allemagne, à la journaliste Abigail Gérard.

Dans cette interview, le Ballon d'Or africain 2015 parle de sa relation avec le Gabon, de ses nombreux voyages à travers l'Europe au cours de sa carrière mais aussi de la Mayenne.

"C'est un des plus grands fans de la Mayenne (...) C'est un endroit où il peut se ressourcer"

"Il revient souvent voir sa grand-mère"

Dans cette interview, PEA explique qu'il tente de mener à un bien un projet de centre de formation à Libreville, la capitale du Gabon. Ce qui a marqué la journaliste Abigail Gérard lors de sa rencontre avec le Mayennais, c'est son style de vie ...tout en paradoxe

"Sa manière de s'habiller est très bling-bling mais c'est quelqu'un de très humble"

"La différence entre sa manière d'être et son paraître"

Le premier numéro de Paris Match Afrique sort ce jeudi 2 novembre dans les kiosques parisiens et malheureusement pas en régions. Le magazine sera disponible également dans certains aéroports et dans 22 pays du continent africain.