Le footballeur Marvin Martin rejoint Hyères 83 Football Club

Le Hyères 83 Football Club, qui évolue en National 2, a annoncé ce lundi le recrutement de Marvin Martin. L’ancien milieu de terrain de l’équipe de France, sans club depuis son départ de Chambly le mois dernier, s’est engagé avec le club dirigé par Mourad Boudjellal. L'ancien international âgé de 33 ans a signé son contrat ce lundi. Il avait participé à un match amical remporté samedi par Hyères face au Cannet Rocheville. Marvin Martin a joué à Sochaux entre 2008 et 2012, à Lille et Dijon et était surnommé le "nouveau Zidane". Il a connu quinze sélections en équipe de France,

