Le footballeur montpelliérain Andy Delort en finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec l' Algérie

Naturalisé algérien en mai dernier, appelé de dernière minute dans la sélection algérienne, Andy Delort, le footballeur gitan et désormais algérien de Montpellier va disputer ce vendredi la finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie contre le Sénégal et pourquoi pas la gagner ?

Montpellier, France

Même dans ses rêves les plus fous, le footballeur montpelliérain Andy Delort n'a certainement pas imaginé un tel scénario qui l’amène ce vendredi à briguer avec l'équipe de football algérienne le titre de champion d' Afrique 2019. Il peut remercier les dieux du foot , pour ces rebondissements et timing improbables qui lui permettent aujourd'hui de vivre une aventure sportive et personnelle exceptionnelle.

Gitan de père, algérien de mère

C'est au tout début du mois de mai, il y a moins de trois mois, que l'attaquant du MHSC a annoncé qu'il était entrain de faire une demande de naturalisation algérienne et révélait qu'il avait des origines algériennes, " ma mère , mon grand père sont algériens, expliquait Andy Delort " j'y ai réfléchi avec ma famille et je me suis décidé à faire les démarches."

A ceux qui y ont vu une démarche opportuniste , à quelques semaines de la Coupe d' Afrique des Nations pour laquelle l’Algérie était qualifée, le footballeur montpelliérain ne cachait pas son espoir d 'être sélectionné chez les Fennecs, et pourquoi pas de disputer la Coupe d' Afrique des Nations

Une naturalisation express

En tout cas, Andy Delort a obtenu son passeport algérien en un temps record, en quelques semaines, avec l'appui certainement de la Fédération de Football Algérienne. Andy Delort devenait donc sélectionnable, oui mais pas retenu dans la liste des 23 joueurs, dévoilée le 30 mai par le sélectionneur Djamel Belmadi. Andy Delort beau joueur réagissait sur son compte twitter "de tout coeur avec vous, vous pouvez le faire vous allez le faire ."

Un postérieur qui vaut "Delort"

C'est un concours de circonstance qui va changer la donne, mi juin, Andy Delort est appelé en urgence à rejoindre la sélection algérienne pour remplacer Haris Belkebla qui a été exclu pour avoir montré ses fesses sur internet, derrière le gardien Alexandre Oukidja qui jouait en ligne à Fortnite. La vidéo a été partagée et est remontée jusqu'à la Féderation Algérienne qui a renvoyé le joueur . Le 14 juin , Andy Delort rejoint des coéquipiers algériens . trois jours après, lors du match amical, à Doha au Quatar, il marque le but de la victoire de l' Algérie face au Mali .

Et le rêve continue

A la Coupe d'Afrique des Nations, Andy Delort a participé à tous les matchs, comme remplaçant en fin de match , il n'a été titulaire que contre la Tanzanie . Il a marqué un but, son tir au but face à la Côte d'ivoire en quart de finale. Andy Delort très touché par l'accident mortel près du stade de la Mosson, jeudi 11 juillet, une mère de famille tuée par un jeune conducteur qui a raté le virage et l'a fauchée avec son enfant et sa grande fille sur le trottoir, le bébé grièvement blessé et l'adolescente touchée aux jambes .

Et si ce vendredi , c'était Andy Delort qui marquait le but de la victoire en finale contre le Sénégal ?