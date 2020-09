Le footballeur Pierre-Emerick Aubameyang, natif de Laval, décide de prolonger son contrat à Arsenal

"Finalement, j'ai signé, les gens me demandaient de signer, c'est enfin fait. Je suis très content de rester ici, c'est ma maison", a déclaré, sur les réseaux sociaux, l'attaquant gabonais, né en Mayenne en 1989 et ancien joueur des Tango, à qui il ne restait plus qu'une année de contrat avec le club londonien. Il est désormais lié à Arsenal jusqu'en 2023.

Auteur de 29 buts en 44 matches, toutes compétitions confondues, la saison passée, Pierre-Emerick Aubameyang avait fini deuxième meilleur buteur de la Premier League. Il est désormais, selon la presse britannique, le joueur le mieux payé d'Arsenal avec un salaire estimé à 380.000 euros hebdomadaires.