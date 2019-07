Football - Ligue 1 : Le footballeur tourangeau Abdou Diallo signe au PSG pour 5 ans

Le natif de Tours (il est né dans la capitale tourangelle le 4 mai 1996), Abdou Diallo, défenseur central d'1m87, vient de signer avec le PSG pour 5 ans. Âgé de 23 ans, Diallo aurait été acheté pour 32 millions d'euros selon les informations du magazine allemand Kicker, auxquels pourraient s'ajouter 2 millions d'euros de bonus.

Abdou Diallo, au début de sa carrière, a joué 2 ans au Tours FC de 2007 à 2009 et à l'US Chambray de 2009 à 2011. Il a surtout été formé à Monaco. Mais en raison d'un temps de jeu insuffisant, il a tenté l'expérience allemande. Mayence d'abord en 2017-2018, puis Dortmund qui a du mettre 28 millions d'euros sur la table, soit le défenseur le plus cher jamais acheté par le club. Au Borussia, il était devenu incontournable avec 28 matchs en Bundesliga, 7 en ligue des champions.

C'est un grand honneur de m'engager dans un club aussi prestigieux - Abdou Diallo

Abdou Diallo a donc répondu aux sollicitations du PSG. "C'est un pas supplémentaire dans ma carrière" dit le jour. Avec Diallo, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, ex-coach de Dortmund, dispose de cinq joueurs capables de jouer en défense centrale avec les Brésiliens Thiago Silva et Marquinhos, l'Allemand Thilo Kehrer et le Français Presnel Kimpembe. Diallo est la 5e recrue estivale du PSG après Pablo Sarabia (ex-Séville FC, acheté entre 18 et 20 M EUR selon la presse), Ander Herrera (ex-Manchester United, libre), et deux joueurs de complément, Mitchel Bakker, 19 ans, défenseur néerlandais arrivé libre de l'Ajax Amsterdam et Marcin Bulka, portier polonais de 19 ans, arrivé libre en provenance de Chelsea, qui sera portier N.3.