Le Fougerais Fabien Lemoine prend sa retraite de footballeur professionnel

Natif de Fougères, Fabien Lemoine met un terme à sa carrière, après plus de 500 matchs à haut niveau. Il commence le football à Saint-Etienne-en-Coglès au FC Stéphanais-Briçois, avant de partir pour un an au club de Fougères où il jouera face aux équipes jeunes des clubs professionnels. "Ça m'a permis de sortir mon épingle du jeu même si collectivement c'était dur", déclare Fabien Lemoine lors d'un entretien sur France Bleu Armorique le 14 décembre 2022.

Direction le Stade Rennais en 2000, où il intègre le centre de formation et signe son premier contrat professionnel en 2007. Un contrat d'un an dans un premier temps. "Il faut vite se mettre au boulot. Tu as un an, si tu ne montres pas que tu as le niveau, on peut te dire merci et au revoir", explique-t-il. Mais le Breton fait ses preuves et passe finalement quatre années avec le maillot rouge et noir.

Ablation d’un rein après un match

Lors de sa dernière saison à Rennes en 2010, il est victime d'une grave faute lors d'un match face à Nancy. Il est hospitalisé et subi une ablation d'un rein, ce qui ne l'empêche pas de retrouver les terrains quatre mois plus tard.

Il quitte la région à la fin de la saison 2010-2011 et rejoint l'AS Saint-Etienne. Il y joue plus de 220 matchs et gagne la Coupe de la Ligue en 2013. Les Verts remportent la finale 1-0 face… au Stade Rennais.

À 30 ans, il revient en Bretagne, au FC Lorient cette fois, sa première expérience en Ligue 2. Il y passe cinq saisons et remonte en Ligue 1 avec l'équipe en 2020. Deux ans plus tard, il s'engage au FC Versailles, en National. Il y passe le cap des 500 matchs professionnels.