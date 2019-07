Le futur centre d'entrainement du PSG obtient ses permis de construire à Poissy dans les Yvelines

Ca y est, le PSG a les permis de construire et l'autorisation environnementale pour son futur centre d'entraînement et de formation à Poissy (78). Ce centre, c'est 74 hectares à 25 minutes du Parc des Princes, avec 17 terrains de football, un stade de 3.000 places. Ouverture prévue à l'été 2002.

Poissy, France

Le maire de Poissy Karl Olive a signé ce mardi 16 juillet, les permis de construire pour le projet de centre d’entraînement et de formation du Paris Saint-Germain. Le centre a également obtenu l’autorisation environnementale. Le Paris Saint-Germain Training Center ambitionne de devenir une destination sportive d’excellence pour les athlètes et talents du monde entier. En tout, il permettra d'accueillir à l’année 180 sportifs professionnels et jeunes.

Une oasis de verdure

Situé à 25 minutes du Parc des Princes et à 10 minutes du Centre Ooredoo, le Paris Saint-Germain Training Center disposera sur 74 hectares de 150 000 m2 d’espaces extérieurs dédiés à l’entraînement, de 17 terrains de football (dont un couvert), de 2 dojos et de plus de 4 000 m2 dédiés au handball. Un stade de 3 000 places assises, situé à la proue du site, accueillera les compétitions officielles des féminines, futures résidentes du Centre Ooredoo.

Le projet architectural a été confié au cabinet Wilmotte & Associés et s’inspire très largement de l’identité paysagère du site, précise le club, avec plus de 30 hectares aménagés en espaces verts (hors terrains).

Le maire de Poissy est ravi : "«"Il s'agit d'un moment historique. Avec l'installation du Training Center, Poissy deviendra le véritable totem de la communauté urbaine"