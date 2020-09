Le gardien Alfred Gomis prolonge avec le DFCO

Le gardien de but du DFCO Alfred Gomis prolonge son bail d'un an avec le club dijonnais. Elu "meilleur joueur de la saison 2019/2020" par les supporters, le Sénégalais est désormais engagé jusqu'en 2024.

Une bonne (excellente) nouvelle pour les supporters du DFCO ! Mardi 1er septembre 2020, le club dijonnais annonce la prolongation de contrat de son gardien de but Alfred Gomis, 26 ans. Le Sénégalais, arrivé à l'été 2019 et initialement engagé jusqu'en 2023, prolonge son bail d'un an, jusqu'en 2024. Il avait été élu meilleur joueur de la saison par les supporters. Des supporters du DFCO qui attendent maintenant l'annonce de nouvelles recrues, tant attendues.

"Le projet me plaît"

"Nous avons trouvé un accord avec le Président. C’est une bonne solution pour le club et pour moi-même, a indiqué Gomis sur le site du club. Je continue avec plaisir l’aventure au DFCO, où le projet me plaît, où l’ambiance est bonne et où je peux continuer de progresser, avec un rôle important au sein du collectif". Le président du DFCO, Olivier Delcourt, a également fait part de sa satisfaction quant à cette prolongation : "Alfred dégage et transmet une grande sérénité au sein du groupe. C’est un compétiteur né, toujours positif et ambitieux. Cette année encore, je suis convaincu qu’il nous fera gagner des points grâce à ses performances et son état d’esprit".