Le gardien Benjamin Lecomte quitte Montpellier pour Monaco

Après deux saisons à Montpellier, le gardien de but Benjamin Lecomte part à Monaco. Il signe un contrat de 5ans. Montant du transfert entre 12 et 15 millions d'euros

Montpellier, France

Benjamin Lecomte n'aura gardé les buts du Montpellier Hérault que pendant deux saisons . Arrivé en 2017 en provenance du FC Lorient , il quitte donc Montpellier pour l' AS Monaco, information donnée par le club monegasque pour un contrat de 5 ans. Un transfert qui était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, et qui vient donc de se concrétiser . A la suite de la blessure de Danijel Subasic, à qui il reste une saison de contrat avec Monaco et dont le retour n'est pas encore programmé, Benjamin Lecomte, 28 ans, occupera la place de N.1.

Benjamin Lecomte a tout de suite trouvé ses marques à Montpellier et conquis le cœur des supporters par ses interventions décisives et son tempérament de "Gagneur" . Lors de la saison 2017, avec moins d'un but encaissé par match, aidé par la meilleure défense du championnat ( Mendès, Hilton,Congré), il est le deuxième meilleur gardien de la saison après le Parisien Alphonse Aréola.

Benjamin Lecomte sélectionné chez les Bleus

Des performances qui ne sont pas passées inaperçues, si Lecomte avait déja été sélectionné chez les bleuets, c'est en septembre 2018, que Didier Deschamps l'appelle pour la première fois en équipe France pour pallier les forfaits d' Hugo Lloris et Steve Mandanda , tous deux victimes d'une lésion musculaire à la cuisse pour deux matchs de ligue des nations contre l'Allemagne et les Pays-Bas, disputé par Alphonse Aréola.

Didier Deschamps le rappelle en juin dernier pour le rassemblement des bleus et le match amical contre la Bolivie, qu'il quittera avec le retour de LLoris, le sélectionneur des bleus lui préférant le gardien du Losc Mike Maignan.

"Je veux jouer l'Europe" Benjamin Lecomte, en décembre 2018

Benjamin Lecomte n'a jamais caché ses ambitions, à plusieurs reprises il a déclaré vouloir jouer dans un club européen, dans la perspective de pouvoir intégrer le top 3 des gardiens français. Ce ne sera pas le cas la saison prochaine, Monaco ayant réalisé une saison catastrophique, en frôlant la relégation : un faux pas pour le club de la Principauté qui a l'ambition et les moyens pour renouer avec le haut du tableau .

Laurent Nicollin a eu du nez en septembre 2018 en prolongeant le contrat de Benjamin Lecomte avec le MHSC jusqu'en 2023, 4 années qui ont pesé dans les négociations sur le montant du transfert avec l' AS Monaco, montant de l'ordre de 12 a 15 millions d'euros.

Pour remplacer Benjamin Lecomte , plusieurs noms sont avancés, le toulousain Baptiste Reynet , Ionut Radu, jeune gardien roumains qui joue à Gênes et Dominik Livakovic, le gardien de but du Dinamo Zagreb.