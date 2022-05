Le gardien castelroussin Paul Delecroix forfait pour le dernier match de National

Après une année quasi complète dans les cages de la Berrichonne Football (32 matchs disputés sur 33), Paul Delecroix ne pourra pas terminer la saison sur les pelouses. Le gardien de but castelroussin a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il souffrait d'une blessure à la cuisse "qui nécessite du repos". Par conséquent, il ne sera pas du déplacement à Cholet, pour une dernière journée de National sans aucun enjeu sportif. "Je vais bien me soigner, me reposer pour démarrer la saison prochaine en pleine forme", écrit Paul Delecroix.

