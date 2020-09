Le gardien de but Anthony Racioppi s'engage avec le DFCO

C'est le feuilleton de cette fin de mercato du côté du DFCO : le poste de gardien de but. Alex Runarsson est parti pour l'Angleterre et le club d'Arsenal, Alfred Gomis est en instance de départ pour Rennes, le club a donc décidé de recruter. Le DFCO l'a officialisé vendredi 25 septembre dans la soirée, Anthony Racioppi, 21 ans, s'est engagé pour quatre ans, en provenance de l'Olympique Lyonnais.

Des retrouvailles

Au DFCO, Racioppi, international espoir suisse, retrouve son ancien entraîneur des gardiens du côté de Lyon : Gregory Coupet. "C’est un gardien que je connais très bien. J’ai pu voir son évolution, je connais le joueur et le bon élève qu’il est, indique l'ancien international sur le site du club. Il était temps pour lui de quitter son rôle de numéro 3 à l’OL, c’est important pour son évolution. Il lui faut se confronter au plus haut niveau. Je compte faire un énorme travail sur lui pour le faire monter en puissance".

"J’ai eu pas mal de propositions"

Le gardien a fait part de sa satisfaction d'avoir rejoint la Bourgogne : "Je suis heureux d’avoir signé au DFCO. J’ai eu pas mal de propositions, mais le fait que Grégory Coupet soit au DFCO a fait pencher la balance. Je sais qu’il va pouvoir m’aider à progresser et à aller le plus loin possible. Je devais franchir un cap, c’est chose faite. Mon ambition est de m’imposer à Dijon, de faire une très belle saison avec mes coéquipiers et de me qualifier pour l’Euro avec ma sélection".