Le gardien des Chamois niortais, Saturnin Allagbé, signe pour quatre ans à Dijon

Le transfert était prévu de longue date, il est désormais officialisé. Le gardien de but international béninois, Saturnin Allagbé, qui jouait à Niort depuis six ans, a signé ce vendredi un contrat de quatre saisons, jusqu'en 2024, avec le club de Dijon, actuellement dernier de Ligue 1. Il devient leur gardien numéro 1. Selon le journal L'Equipe, le transfert a été effectué pour un peu plus d'un million d'euros. En instance de transfert depuis quelques jours, le coach niortais Sébastien Desabre avait d'ores et déjà prévu de ne pas le faire jouer avec les Chamois pour leur déplacement à Châteauroux le samedi 3 octobre, pour la sixième journée de championnat.

Saturnin Allagbé réalisait jusque-là un très beau début de saison à Niort, avec trois matchs sans encaisser aucun but sur cinq journées. Sur ses six saisons, il totalise 116 matchs, dont 38 sans jamais prendre un but. Il a été plusieurs fois nommé parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2. Arrivé à Niort en 2014, après un essai aux Girondins de Bordeaux, Saturnin Allagbé a d'abord joué dans son pays d'origine, le Bénin, avec l'ASPAC Cotonou. Il y a remporté le championnat national à deux reprises.

A Dijon, Saturnin Allagbé vient succéder au Sénégalais Alfred Gomis, transféré à Rennes mardi 29 septembre.