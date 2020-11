Le gardien des Girondins de Bordeaux Benoît Costil appelé en équipe de France

Le gardien et capitaine des Girondins de Bordeaux retrouve l'équipe de France. Il a été sélectionné, ce jeudi par Didier Deschamps, dans une liste élargie de 26 joueurs (dont quatre gardiens). Les Bleus affronteront la Finlande en match amical et le Portugal et la Suède en Ligue des Nations.