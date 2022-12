Le gardien des Girondins de Bordeaux Gaëtan Poussin suspendu un match pour des paris sportifs

Il va certainement se faire taper sur les doigts. Le gardien des Girondins de Bordeaux Gaëtan Poussin a été suspendu un match ferme, plus trois avec sursis par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) ce vendredi. Il lui est reproché d'avoir parié sur des matchs de football, lors de la saison 2020/2021, ce qui est interdit aux footballeurs professionnels par par le code du sport.

La sanction prenant effet le 3 janvier, Gaëtan Poussin manquera le 32e de finale de Coupe de France contre le Stade Rennais, le samedi 7 janvier au Matmut Atlantique. Cette sanction ne change pas grand chose sportivement, puisque c'est habituellement son remplaçant Rafal Straczek qui joue cette compétition. Gaëtan Poussin ne pourra pas plaider la méconnaissance, puisque depuis des années, l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels, organise des campagnes de prévention auprès des clubs pour rappeler cette règle.

Ces derniers jours, plusieurs joueurs ont été sanctionnés sur la base de croisements de fichiers de la LFP, de la FDJ et de l'Agence nationale des jeux (ANJ). C'est notamment le cas du gardien d'Auxerre Donovan Léon ou de l'attaquant de Brest Irvin Cardona (deux matchs ferme). 76 joueurs, entraîneurs et dirigeants de club de football professionnels ont été épinglés par la LFP pour avoir joué sur des sites de paris sportifs entre 2020 et 2021, a rapporté France Inter mercredi 21 décembre.