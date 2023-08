Le gardien du DFCO, Robin Risser, appelé avec l'Equipe de France Espoirs

Une très bonne nouvelle pour le jeune gardien du DFCO Robin Risser, prêté depuis cet été par Strasbourg. Il est appelé avec l'Equipe de France Espoirs par le nouveau sélectionneur, Thierry Henry. Une première pour Risser, régulièrement appelé dans les équipes de jeunes, avec notamment 4 sélections en U19. Cette saison, l'Alsacien a été titulaire - et convaincant dans les buts - sur les trois premiers matchs.

ⓘ Publicité

Il va rater un match du DFCO

Les Espoirs ont deux matchs programmés, le 7 septembre face au Danemark, et le 11 septembre face à la Slovénie. Robin Risser sera donc indisponible pour la journée de National contre Villefranche, prévue le vendredi 8 septembre. Comme le fait justement remarquer le site du Dijon Show , le DFCO ne pourra pas non plus compter sur son deuxième gardien, Saturnin Allagbé, également retenu avec la sélection du Bénin. Benoit Tavenot devra compter sur le troisième gardien, l'ancien nantais Lenny Monfort .

La liste complète