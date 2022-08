Le Gardien du SM Caen Anthony Mandréa : "C'est un petit Jésus"

Samedi soir à Paris, Anthony Mandréa a retardé le plus tard possible l'égalisation du Paris FC (1-1) en multipliant les parades. Successeur de Rémy Riou dans les buts du SM Caen, l'international algérien a rapidement trouvé ses marques en tant que numéro un.

Quand Anthony Mandréa a posé ses valises en Normandie, il n'avait que onze matchs de Ligue 1 dans les gants et une seule saison en tant que gardien Numéro 1 à Cholet en National. Le choix de ce gardien de 25 ans pour succéder à Rémy Riou pouvait surprendre. Il a rapidement validé le choix de Stéphane Moulin de le faire venir d'Angers à l'image de sa performance samedi soir. En multipliant les parades et en repoussant le plus tard possible l'égalisation du Paris FC (87e Lopez), il a sécurisé le point du match nul.

"Il est certain que si on avait égalisé plus tôt, regrettait le coach du Paris FC Thierry Laurey, cela aurait été peut-être un peu différent.

Sur l'ensemble du match le point du nul est largement mérité pour nous et avec une petite pointe de frustration parce qu'on s'est crée pas mal de situations."

Cinq choses à savoir sur Anthony Mandréa

Au bout de cinq journées, Anthony Mandréa est le gardien de Ligue 2 qui a le plus effectué d'arrêts (21) , bien protégé aussi par la cinquième défense de la division.

"Anthony Mandréa, c'est un petit Jésus en ce moment, s'enthousiasme l'attaquant caennais Samuel Essendé. Il nous fait énormément de bien. Si l'équipe fait en sorte de le mettre dans les meilleures conditions, le gardien nous sauve aussi. Ce sont les ingrédients pour faire de bonnes rencontres et faire un bon championnat. En ce moment, Anthony nous fait énormément de bien et j'espère que cela va continuer toute l'année."