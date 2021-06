Le gardien expérimenté Paul Delecroix rejoint la Berrichonne Football

Avoir une défense nettement plus solide : ce sera la mission du gardien Paul Delecroix

Une folle journée pour la Berrichonne Football ! Après l'annonce de l'arrivée du défenseur Romain Sans et de l'attaquant Natanaël Thio Ntolla, le club castelroussin annonce la signature pour deux saisons du gardien Paul Delecroix. Un joueur expérimenté de 32 ans, passé par des clubs confirmés de première et deuxième divisions : Lorient, Niort et Metz.

Depuis janvier 2021, Paul Delecroix était gardien du FC Annecy, club qui est parvenu à se maintenir en National. À Châteauroux, les ambitions sont totalement différentes. Ce n'est pas le maintien qui est visé mais le podium pour immédiatement retrouver le championnat de Ligue 2. Paul Delecroix l'a d'ailleurs très bien compris. "Je suis très content d’être arrivé à Châteauroux et d’avoir signé dans ce club, qui, je pense, va changer de dimension dans les années à venir avec les nouveaux investisseurs", a-t-il réagi au moment de sa signature.

La cellule recrutement du club castelroussin, relégué en National, n'a pas chômé ces dernières semaines. Elle a fait le choix de renforcer différents secteurs de jeu. Une évidence au vu des largesses défensives et de l'inefficacité offensive constatées la saison dernière en Ligue 2.