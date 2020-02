Le gardien Jean-Louis Leca confiant pour la montée en Ligue 1 du RC Lens

Le match nul contre Grenoble, la fin de saison, sa carrière, Jean-Louis Leca était l'invité de l'émission 100% Club Ch'Ti ce mardi sur France Bleu Nord. Le gardien du RC Lens a longuement dialogué avec des supporters. Il a beaucoup été question du classement du Racing, actuel deuxième de Ligue 2 et de sa possible montée directe en Ligue 1.

Le nul contre Grenoble

Lens a fait match nul lundi contre Grenoble en clôture de la 24e journée de Ligue 2. "C'est toujours une déception de ne pas gagner à domicile. Il y a peut être eu une pression supplémentaire avec les autres résultats" a souligne Jean-Louis Leca. "Je ne pense pas que certains joueurs ont joué avec le frein à main" a-t-il ajouté.

"Nous sommes sur la bonne voie"

Vers une montée en Ligue 1 ?

Questionné par un supporters sur la fin de saison et la possibilité de monter directement en Ligue 1, le gardien lensois s'est montré confiant. "L'objectif est de monter. Il faut arrêter avec cette psychose des barrages mais bien sûr que nous avons envie de monter directement dans la division du dessus" a répondu Jean-Louis Leca.

"C'est toujours un plaisir de jouer à Bollaert"

Les retrouvailles avec Teddy Chevalier

Le derby retour entre Lens et Valenciennes est très attendu par les supporters des deux camps et notamment les retrouvailles avec l'attaquant du VAFC Teddy Chavelier. Jean-Louis Leca l'avait qualifié de "fou du village" après la défaite du Racing et les échauffourées de fin de première période. "Je respecte le club mais je suis concentré avec Lens. Si vous me dites qu'on perdra le derby 3-0 et qu'on monte directement je signe de suite. Il fera son match moi le mien, on se rentrera dedans comme des hommes" a souligné le gardien lensois.

Sa fin de carrière

"Je suis sous contrat avec Lens l'année prochaine" a tenu à préciser Jean-Louis Leca qui confirme son souhaite de terminer sa carrière à Bastia son club formateur. "J'ai envie de finir avec le maillot bleu" a conclu le gardien Sang et Or.