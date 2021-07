Le gardien Killian Le Roy, 23 ans, rejoint les rangs de La Berrichonne Football

La Berrichonne de Châteauroux a annoncé ce jeudi (08/07) la signature de Killian Le Roy.

Sous contrat la saison passé avec le FC Chambly, ou il a signé son premier contrat professionnels Killian a signé un engagement de deux ans chez les bleu et rouge.

Killian d'origine guingampaise a logiquement débuté sa carrière dans le club-phare des Côtes d'Armor, l'En Avant Guingamp, dès ses 5 ans. C'est là qu'il a disputé son premier match de National 3 à 16 ans. A 20 ans, et après une belle croissance (1,93m), le jeune footballeur a quitté la Bretagne, pour l’AS Saint-Etienne. ET c'est une saison plus tard, qu'il débarque au FC Chambly. Il a signé l'an passé sa première saison professionnelle et disputé 5 matchs chez les camblisiens .