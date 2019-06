Le Havre AC sur le point d'engager le gardien Mathieu Gorgelin (Lyon)

Le HAC est sur le point de faire signer Mathieu Gorgelin, gardien de but (28 ans), qui était la doublure d'Anthony Lopes, à Lyon, la saison dernière. Le dossier a bien avancé ces dernières heures.

Le Havre - France

Nouveau manager sportif et entraîneur du HAC, Paul Le Guen l'avait annoncé : le poste de gardien de but était l'une de ses priorités, à l'occasion du mercato d'été. Avec les départs de Oumar Sissoko (fin de contrat) et Arnaud Baljon (fin de contrat), il fallait de toute façon recruter. Ainsi, c'est à l'Olympique Lyonnais que le Havre AC a visiblement choisi de piocher.

Le club havrais a porté son dévolu sur la doublure d'Anthony Lopes depuis plusieurs saisons : Mathieu Gorgelin (28 ans). Le garçon devrait s'engager au HAC et la nouvelle devrait être officialisée dans les prochaines heures. Il était dans les cages lyonnaises lors du dernier match de Ligue 1, face à Nîmes, mais n'entrait visiblement pas dans les plans du nouveau directeur sportif Juninho.

Paul Le Guen, ancien entraîneur de Lyon et nouveau coach du HAC, avait reconnu il y a peu qu'il l'avait contacté et qu'il avait échangé avec lui par téléphone, il y a près d'un mois. L'échange a visiblement été fructueux. Son arrivée, en revanche, pourrait entraîner un nouveau départ, celui de Yohann Thuram. Pas certain que l'actuel portier du HAC ait envie de rester si la place de numéro 1 est confiée à Gorgelin. Dans ce cas, sans doute que le rôle de doublure reviendrait à Yahia Fofana, actuel numéro 3 dans la hiérarchie.