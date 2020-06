Le gardien Maxime Dupé signe au Toulouse Football Club

Le TFC compte officiellement un nouveau gardien de but dans ses rangs. Maxime Dupé, prêté au Clermont Foot 63 la saison passée, signe avec le club toulousain jusqu'en 2023 et il entamera donc la nouvelle saison des Violets en ligue 2 à la fin de l'été.

C'est la première recrue du TFC pour la saison prochaine en ligue 2 ! Les footballeurs toulousains vont officiellement jouer avec le gardien formé au FC Nantes Maxime Dupé, dont on présageait l'arrivée depuis le départ de Baptiste Reynet pour Nîmes. Le Breton prêté la saison dernière au Clermont Foot 63 vient de signer, ce lundi, un contrat avec le club de football de la ville rose. Selon le site Lesviolets.com, il aurait signé pour trois ans, jusqu'en juin 2023 et le montant de son transfert serait évalué entre 500 000 et un million d'euros.

Champion du Monde 2013 avec l’équipe de France des moins de 20 ans, Maxime Dupé a joué 45 fois en ligue 1 avec les Canaris nantais depuis le début de sa carrière en février 2014. L'an dernier, avec les Clermontois, en ligue 2, il a participé à 27 matches. Il s'apprête à porter le numéro 30 sous les couleurs violettes.